«Смотрим на эффективность». Воробьев назвал цель программ развития аграрного сектора Подмосковья

Московская область сохраняет лидирующие позиции по поставкам на внутренний рынок сельскохозяйственной продукции. При этом регион продолжает развивать аграрный сектор, привлекая фермеров и увеличивая количество пахотных земель. На это нацелены действующие в Подмосковье программы, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Он напомнил, что желающие открыть свое хозяйство фермеры могут бесплатно получить участок в 10 гектаров земли. Для уже работающих аграриев предусмотрены субсидии. Это особенно актуально сейчас, когда началась посевная.

«Купить удобрения, вовремя заплатить за лизинг техники. Все это критически важно, особенно в этот момент. У нас программа поддержки, которую регулярно доводим до наших сельхозтоваропроизводителей», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в этом году в сельскохозяйственные земли переведут еще 40 тысяч гектаров. Таким образом общая площадь аграрных участков составит 950 тысяч гектаров. Но главная задача заключается в том, какой объем урожая стоит ждать.

«Смотрим на их эффективность, как они работают. Встречаемся с людьми от науки, от эффективных собственников, чтобы вместе искать потенциал роста продукции по сельскому хозяйству. Рынок огромный, востребована продукция от моркови до чего бы то ни было, что касается продовольствия», — поделился Андрей Воробьев.

На заседании правительства Московской области Андрей Воробьев поручил создать прозрачную систему объемов урожая, собранного в регионе. Он пояснил, что это даст качественную оценку работы аграриев и использования 900 тысяч гектаров земель. Андрей Воробьев отметил, что использование современных и инновационных технологий позволит увеличить объемы производимой продукции.