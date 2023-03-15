Подмосковье 15 марта 2023, 05:15 Смотр номинаций фестиваля молодежного творчества «Серебряный Олень» прошел в Одинцове

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В поселке Назарьево Одинцовского округа прошел смотр номеров участников фестиваля молодежного творчества «Серебряный Олень». Руководители коллективов и жюри обсудили выступления, уже первого апреля состоится большой гала-концерт.

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«Серебряный Олень» — долгожданное событие для всей творческой молодежи округа. После предварительного отбора возможность выступить на сцене получают лучшие исполнители.

Руководитель театра песни «Чародеи» Валерия Бутарева поделилась, что при подборе репертуара предпочитает советские песни. Она считает, что они отвечают требованиям высокого художественного вкуса, а их темы подходят детям — это темы сказки, волшебства и чуда.

Автор легендарных песен для детей, композитор Григорий Гладков добавил, что иногда приходится слышать в детском исполнении не свойственные возрасту песни о любви. Репертуар надо подбирать в соответствии с возрастом, отметил он.

«Здорово, когда они поют о сказках, своих мечтах, путешествиях. Надо исходить из природы ребенка», — сказал Григорий Гладков.

После окончания концертной программы жюри и руководители коллективов собрались в небольшом зале и обсудили выступления.

Это был последний концерт по номинациям фестиваля «Серебряный Олень». Дальше исполнителей ждет большой гала-концерт, он состоится первого апреля.

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