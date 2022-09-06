Лучшего лесника выберут в Подмосковье 9 сентября | 360°

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Лучшего лесника выберут в Подмосковье 9 сентября

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Каждый год в Московской области проводится конкурс на лучшего лесника года. Его организуют в преддверии Дня работников леса. В этом году соревноваться будут сразу 19 лесничих, которые покажут свои профессиональные навыки.

«В соревновании примут участие 19 лесничих, которые в теоретических и практических испытаниях будут соревноваться и показывать свои профессиональные навыки и знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, защиты и воспроизводства лесов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Судьями на конкурсе выступят руководители профильных направлений деятельности комитета лесного хозяйства Подмосковья, а также и ГКУ МО «Мособллес». Организаторы отмечают, что для лесничих очень важно продемонстрировать свое профессиональное мастерство. Нужно будет изготовить деляночные столбы и искусственные гнездовья, развести костры и потушить условные пожары, работать с буссолью, владеть техникой посадки саженцев и многое другое. С такими заданиями лесничим приходится практически каждый день сталкиваться в своей профессиональной деятельности.

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Лесные пожары

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