Смотр-конкурс электрозащитных средств стартовал в Балашихе

В Балашихе открылся смотр-конкурс электрозащитных средств на базе учебно-тренировочного полигона «Россетей». Он продлится три дня. Мероприятие объединило более 350 технических руководителей и специалистов группы компаний «Россети».

На первом в истории современной российской электроэнергетики смотре-конкурсе средств защиты при работе на высоте и электрозащитных средств представлены передовые разработки. Во главе угла — безопасность человека.

«Мы разработали концепцию нулевого травматизма и планомерно по ней двигаемся. Вот все те электрозащитные средства, средства индивидуальной защиты для персонала, которые представлены сегодня на смотре-конкурсе, они позволяют говорить о том, что что бы ни произошло в голове у человека, какая бы психологическая нагрузка или физическая усталость не присутствовала, эти средства электрозащитные помогут предотвратить несчастный случай: напомнят, запретят, зафиксируют», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

Источник фото: телеканал «360»

Смотр-конкурс объединил более 350 технических руководителей и специалистов группы компаний «Россети», а также 27 производителей электрозащитных средств.

Это прямое общение, канал коммуникации эффективный, потому что именно целевая аудитория и производители — нет посредников между ними Игорь Макуха директор департамента производственной безопасности «Россети Московский регион»

Источник фото: телеканал «360»

Прямой диалог выгоден обеим сторонам. И энергетикам, и производителям средств защиты.

«Мы получаем обратную связь, получаем всевозможные предложения от заказчика, которые способствуют улучшению нашей продукции, и мы всегда открыты к диалогу и благодарны за такую возможность напрямую пообщаться с заказчиком», — подчеркнула руководитель тендерного отдела компании «Энергоконтракт» Людмила Руданова.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из основных тем — работа под напряжением. Для съемочной группы проводят эксперимент. Человек в специальном костюме пропускает через себя ток, замыкая электрическую цепь. Чайник закипает, а человек в полном порядке.

«7, 9 ампер — это во много раз больше, чем смертельная величина, которая может убить человека, как видите, чайник работает, греется, а я с вами разговариваю живой», — отметил испытуемый.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме непосредственно выставки, здесь в течение трех дней будет проходить тестирование всех видов электрозащитной продукции, смотры-конкурсы и мастер-классы.