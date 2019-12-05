  • Когда все равны. Смогут ли частные УК Подмосковья повысить квалификацию сотрудников

    05 декабря 2019, 11:18

    Елена Глущенкова, Ольга Гавриш

    Подмосковье направит ряд поправок в федеральные законы, связанные с квалификацией специалистов ЖКХ. Об этом заявил зампред регионального правительства Евгений Хромушин на форуме «Национальная система квалификации России», который проходит на ВДНХ.
    Когда все равны. Смогут ли частные УК Подмосковья повысить квалификацию сотрудников

    В Подмосковье открыты и работают центры квалификации. Специалисты разных сфер, в том числе и ЖКХ, могут пройти обучение и сдать экзамены, после чего получают соответствующий документ о том, что имеют необходимую квалификацию.

    Как отметил Хромушин, на Подмосковье приходится треть от общего числа специалистов России, прошедших необходимую квалификацию. Он добавил, что повышают свою компетенцию не только «рабочие» специалисты, но и управленцы. Это и кадровые работники, и госслужащие.

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    «Национальная система квалификации нужна не только в Московской области, вообще, в сфере ЖКЖ. Потому что люди, которые работают в системе жизнеобеспечения, энергоснабжения, водоснабжения, должны отвечать требованиям квалификации. Президент в своем обращении сказал, что нам нужно много высоко квалифицированных кадров», — сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

    Так, сам Евгений Хромушин недавно перешел на новую должность (ранее был министром ЖКХ Подмосковья), стал заместителем председателя правительства Московской области, и ему тоже пришлось повышать свою квалификацию. Он также подчеркнул, что по инициативе Андрея Воробьева все члены правительства и главы городов проходят обучение в университете Сбербанка дважды в год.

    Форум «Национальная система квалификации России» проходит в эти дни в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ. На ней подводят итоги 2019 года. Работает несколько площадок, на которых обсуждается, как работает система в разных сферах. Московская область участвует в сессии ЖКХ. Подмосковье было пилотным регионом, где начала работать новая система. В Московской области прошли первые курсы и первые экзамены в рамках национальной системы. Евгений Хромушин представил итоги работы.

    Он отметил, что нужна система подготовки квалификации, чтобы сотрудники не только учились, но и переучивались. В Подмосковье для этого создана база в МГИМО, где люди с высшем образованием могут пройти обучение в магистратуре.

    Когда все равны. Смогут ли частные УК Подмосковья повысить квалификацию сотрудников | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Также на форуме прозвучали конкретные предложения и поправки, которые необходимо внести в федеральные законы, связанные с квалификацией специалистов в сфере ЖКХ. Так, например, Московская область предлагает, чтобы все управкомпании подтверждали свою квалификацию, и только после этого могли бы выходить на торги. Кроме того, все сотрудники перед работами должны пройти соответствующие курсы квалификации. И не менее важен тот факт, чтобы требования независимой оценки квалификации распространялись как на частные компании, так и на государственные.

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    «Есть ряд нормативных ограничений, которые сегодня мешают не только Московской области, но и всем субъектам. Например, если очистные сооружения находятся в управлении МУПа, то сотрудники, которые занимаются их эксплуатацией, должны попадать под независимую оценку квалификации. Почему-то, если это частные очистные сооружения, то сотрудники не попадают. Хотя и те, и другие оказывают одни и те же услуги жителям. Это абсолютно не правильно. И о какой можно говорить взаимной, нормальной конкуренции, если, мы допускаем, что в частных структурах могут работать неквалифицированные сотрудники», — сказал Евгений Хромушин, сказал зампред правительства Московской области.

    По итогам форума разработают проект стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года, который направят президенту.

    В настоящее время в Подмосковье работает более двух тысяч предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, на которых трудится более 104 тысяч сотрудников, замещающих порядка 600 наименований профессий и должностей.