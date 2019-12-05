Когда все равны. Смогут ли частные УК Подмосковья повысить квалификацию сотрудников

Подмосковье направит ряд поправок в федеральные законы, связанные с квалификацией специалистов ЖКХ. Об этом заявил зампред регионального правительства Евгений Хромушин на форуме «Национальная система квалификации России», который проходит на ВДНХ.

В Подмосковье открыты и работают центры квалификации. Специалисты разных сфер, в том числе и ЖКХ, могут пройти обучение и сдать экзамены, после чего получают соответствующий документ о том, что имеют необходимую квалификацию.

Как отметил Хромушин, на Подмосковье приходится треть от общего числа специалистов России, прошедших необходимую квалификацию. Он добавил, что повышают свою компетенцию не только «рабочие» специалисты, но и управленцы. Это и кадровые работники, и госслужащие.

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«Национальная система квалификации нужна не только в Московской области, вообще, в сфере ЖКЖ. Потому что люди, которые работают в системе жизнеобеспечения, энергоснабжения, водоснабжения, должны отвечать требованиям квалификации. Президент в своем обращении сказал, что нам нужно много высоко квалифицированных кадров», — сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Так, сам Евгений Хромушин недавно перешел на новую должность (ранее был министром ЖКХ Подмосковья), стал заместителем председателя правительства Московской области, и ему тоже пришлось повышать свою квалификацию. Он также подчеркнул, что по инициативе Андрея Воробьева все члены правительства и главы городов проходят обучение в университете Сбербанка дважды в год.

Форум «Национальная система квалификации России» проходит в эти дни в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ. На ней подводят итоги 2019 года. Работает несколько площадок, на которых обсуждается, как работает система в разных сферах. Московская область участвует в сессии ЖКХ. Подмосковье было пилотным регионом, где начала работать новая система. В Московской области прошли первые курсы и первые экзамены в рамках национальной системы. Евгений Хромушин представил итоги работы.

Он отметил, что нужна система подготовки квалификации, чтобы сотрудники не только учились, но и переучивались. В Подмосковье для этого создана база в МГИМО, где люди с высшем образованием могут пройти обучение в магистратуре.

Источник фото: телеканал «360»

Также на форуме прозвучали конкретные предложения и поправки, которые необходимо внести в федеральные законы, связанные с квалификацией специалистов в сфере ЖКХ. Так, например, Московская область предлагает, чтобы все управкомпании подтверждали свою квалификацию, и только после этого могли бы выходить на торги. Кроме того, все сотрудники перед работами должны пройти соответствующие курсы квалификации. И не менее важен тот факт, чтобы требования независимой оценки квалификации распространялись как на частные компании, так и на государственные.

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«Есть ряд нормативных ограничений, которые сегодня мешают не только Московской области, но и всем субъектам. Например, если очистные сооружения находятся в управлении МУПа, то сотрудники, которые занимаются их эксплуатацией, должны попадать под независимую оценку квалификации. Почему-то, если это частные очистные сооружения, то сотрудники не попадают. Хотя и те, и другие оказывают одни и те же услуги жителям. Это абсолютно не правильно. И о какой можно говорить взаимной, нормальной конкуренции, если, мы допускаем, что в частных структурах могут работать неквалифицированные сотрудники», — сказал Евгений Хромушин, сказал зампред правительства Московской области.

По итогам форума разработают проект стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года, который направят президенту.

В настоящее время в Подмосковье работает более двух тысяч предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, на которых трудится более 104 тысяч сотрудников, замещающих порядка 600 наименований профессий и должностей.