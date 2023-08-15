15 августа 2023, 13:06
Смертность от туберкулеза снизилась на 18% в Подмосковье
Смертность от туберкулеза снизилась на 18,2% в Подмосковье за год. Этого удалось добиться благодаря большой работе по раннему выявлению и лечению заболевания.
Как рассказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, по итогам шести месяцев 2023 года показатель смертности составил 0,9 на 100 тысяч человек. В прошлом году он составлял 1,1 на 100 тысяч.
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«Мы и дальше продолжим работу по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, эффективному лечению, а также информированию жителей региона о важности регулярной диагностики», — рассказал он.
В областном клиническом противотуберкулезном диспансере работают 12 филиалов, 28 отделений и кабинетов. Также там открыто шесть стационаров, где для круглосуточного пребывания доступно 900 коек. В прошлом году учреждение получило сертификат Национального института качества Росздравнадзора.
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