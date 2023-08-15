Подмосковье 15 августа 2023, 13:06 Смертность от туберкулеза снизилась на 18% в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Смертность от туберкулеза снизилась на 18,2% в Подмосковье за год. Этого удалось добиться благодаря большой работе по раннему выявлению и лечению заболевания.

Как рассказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, по итогам шести месяцев 2023 года показатель смертности составил 0,9 на 100 тысяч человек. В прошлом году он составлял 1,1 на 100 тысяч.

Реклама

«Мы и дальше продолжим работу по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, эффективному лечению, а также информированию жителей региона о важности регулярной диагностики», — рассказал он.

В областном клиническом противотуберкулезном диспансере работают 12 филиалов, 28 отделений и кабинетов. Также там открыто шесть стационаров, где для круглосуточного пребывания доступно 900 коек. В прошлом году учреждение получило сертификат Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».