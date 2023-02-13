Подмосковье

13 февраля 2023, 11:46

Смертность от туберкулеза снизилась на 13% в Подмосковье за год

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Смертность от туберкулеза в 2022 году снизилась в Подмосковье на 13%, по сравнению с показателями 2021 года. Всего за последние пять лет смертность от туберкулеза в регионе удалось сократить на 50%

«Комплексный подход позволяет добиваться устойчивого снижения смертности от туберкулеза в Подмосковье. Это и профилактика заболевания, и ранняя диагностика, и высокоэффективное лечение», — сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

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Благодаря реорганизации и профессиональной работе Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора при организации оказания медицинской помощи, подтверждающий соответствие высоким требованиям.

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