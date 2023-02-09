Подмосковье 09 февраля 2023, 12:21 Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье на 15% за год

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В Московской области показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 435,5 на 100 тысяч человек. Это на 15% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Мы реализуем комплексный подход к лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Подмосковье. Это и профилактика, и диспансерный учет хронических больных, и оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с инсультами и инфарктами», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Кроме того, за год медучреждения Подмосковья получили 379 единиц оборудования на сумму более миллиарда рублей. Так, новые ангиографы появились в МОНИКИ имени Владимирского.

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В этом году ангиографическое оборудование установили в Красногорской больнице взамен устаревшей техники. В ближайшее время планируется запустить еще три новых аппарата в Жуковской, Коломенской и Люберецкой больницах.

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