Подмосковье 27 ноября 2023, 11:17 Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 5% в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Подмосковье удалось снизить смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. За год этот показатель уменьшился на 5%.

«Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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