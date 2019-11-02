Смертность на дорогах Подмосковья снизилась за шесть лет

Число ДТП со смертельным исходом в Подмосковье резко снизилось. Из года в год смертность на дорогах снижается быстрее, чем во всех остальных регионах страны.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал во время поздравления сотрудников МВД Подмосковья. В канун профессионального праздника сотрудники полиции собрались в концертном зале «Крокус Сити Холл», где некоторым из них вручили государственные и ведомственные награды.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил начальник полиции Виктор Ищенко, а также знаками за доблесть и мужество отметили Романа Зайцева, Илью Пиксина и Михаила Чаплыгина.

«Особую благодарность я хотел сказать тем, кто отвечает за дороги. В рамках указа президента мы последние шесть лет показываем лучшую динамику в стране по снижению смертности. Хочу пожелать всем вам здоровья, благополучия. Хочется верить, что каждый год, собираясь в этом зале, мы будем видеть результаты нашей деятельности, а безопасность в нашем любимом Подмосковье будет становиться все лучше и лучше», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также отметил положительную динамику в системе безопасности региона и поблагодарил за работу сотрудников полиции.

«Московская область традиционно считается ведущей по многим показателям и очень приятно, что благодаря вашей работе, вашей службе за последнее время мы видим значительную положительную динамику в системе безопасности. Область огромная, личный состав — порядка 30 тысяч — на вас ложится огромная ответственность. И очень приятно, что мы видим в разных направлениях значительные улучшения», — сказал Андрей Воробьев.