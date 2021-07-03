Смертность на дорогах Чехова снизилась в 4 раза благодаря работе ГИБДД

Безопасность на дорогах — заслуга сотрудников ГИБДД. За последний год в Чехове удалось значительно улучшить ситуацию: по сравнению с 2020-м смертность снизилась в четыре раза, а аварийность — в два.

«Работа совместная с инспекторами, она и приводит к тому, что на наших дорогах снижается смертность в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Сама по себе аварийность в два раза снизилась», — рассказал «360» глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Такие показатели — залог добросовестной работы сотрудников ГИБДД и дорожных служб. Ведь безопасность водителей и пешеходов — это не только соблюдение ПДД, но и качественные дороги, работающие светофоры и обустроенные прилегающие территории.

Каждый день сотрудники ГИБДД отправляются на службу, чтобы следить за безопасностью на дорогах. В этот раз корреспонденты «360» решили патрулировать улицы вместе с ними — заодно проверить, как изменилась ситуация на дорогах за последний год.

Первые минуты рейда прошли хорошо. Нарушений ПДД не выявили: пешеходы шли по зебре, водители соблюдали скоростной режим. Первой остановкой стала местная школа № 1.

«Пешеходный переход, я считаю, довольно современный, имеются знаки светящиеся. Они были и раньше, так сказать, в другом исполнении. Сейчас разметка хорошая, бордюр снижен, то есть легко ходить по дороге», — рассказал заместитель директора школы № 1 Павел Мусиенко.

Он также добавил, что возле школы необходимо поставить знак, который запретит парковку, — это нужно для безопасности детей. Ответственные службы пообещали решить вопрос.

Следующая остановка — улица Солнышевская. Там находится оживленная дорога, вдоль которой стоят сельские дома. Год назад местным жителям было негде ходить, все тротуары были разбиты. Из-за этого обычный поход в магазин превращался в настоящий квест.

«Здесь была с откосом сделана. Камни. Я выезжал на старой коляске, вот прям туда выезжал и падал. Несколько раз меня поднимали, ногу вторую повредили, пока поднимали», — рассказал местный житель Анатолий Орлов.

Сейчас проблема решена: дороги новые и ровные, можно кататься на роликах и ходить на каблуках без опасений.

Третью остановку сделали на улице Гагарина, где всегда очень большой поток машин. Раньше водители могли стоять на одном участке дороги более 15 минут. Но теперь пробок практически нет — ситуацию спас регулируемый пешеходный переход. Дело в том, что машин всегда много, а пешеходов практически нет.

Кнопка на светофоре оказалась удобной для всех: пешеходы могут перейти дорогу в любой момент, а водителям больше не надо стоять, когда на зебре нет ни одного человека.

«Раньше ждал по 20 минут, стоял в пробке, опаздывая на работу. Сейчас вообще не стою. Ну, может быть, три минуты», — рассказал водитель Алексей Шерер.

Хорошие дороги — залог безопасности. За последний год в Чехове установили 29 «лежачих полицейских». Светофоры на территориях, где движение особенно оживленное, сделали регулируемыми. При этом на 2021 год запланировали ремонт еще 70 автомобильных дорог общего пользования.