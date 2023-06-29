Подмосковье 29 июня 2023, 01:48 Смена назначения земли принесла в бюджет Подмосковья почти миллиард рублей с начала года Фото Минимущества

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С начала года 3,6 тысячи владельцев земель сменили вид разрешенного использования земли в Московской области. Это принесло в бюджет региона 755 миллионов рублей, сообщили в министерстве имущественных отношений.

«Всего было направлено свыше шести тысяч положительных решений на общую сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. Уточню, что ВРИ земельного нужно менять только в тех случаях, если он не соответствует фактическому или планируемому использованию, когда, например, требуется использовать землю под бизнес», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Сведения об участке находятся в ЕГРН. Узнать статус земли можно, заказав выписку из реестра. Это можно сделать на сайте rosreestr.gov.ru, в МФФ, на сайте госуслуг, на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра» или через публичную кадастровую карту.

Перед сменой ВРИ собственнику нужно уточнить, приняты ли правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уполномоченным органом в населенном пункте. Если их утвердили, что владелец сам может выбрать ВРИ из числа видов градостроительного регламента. Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр. Точную сумму оплаты смены ВРИ можно узнать на сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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