Подмосковье 03 июля 2023, 13:55 Смена молодежного трудового отряда «Чистогорье» завершилась в Солнечногорске

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Июньская смена молодежного трудового отряда «Чистогорье» завершилась в Солнечногорске. Весь месяц 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет занимались благоустройством округа. Они высаживали и поливали цветы, убирали мусор и наводили порядок на детских площадках.

Торжественное закрытие смены прошло в доме культуры «Выстрел».

Ребят поздравил руководитель местного отделения «Молодой гвардии», директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

«Приятно, что эта инициатива за годы своего существования переросла в нужное и важное дело трудового воспитания подрастающего поколения. Кроме работы для ребят организовывали и культурно-развлекательную программу. Подростки участвовали в городских праздниках, спортивных соревнованиях, экологических акциях, мастер-классах, сдавали нормы ГТО», — отметил Евгений.

Самых активных и ответственных наградили памятными подарками и грамотами от молодежного центра «Возрождение».

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