Смарт-стекло подмосковного производства появится на рынке в этом году

До конца года в Подмосковье запустят производство инновационного продукта — электрохромного стекла собственной разработки. Умное стекло будет производить резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «СмартЭлектроГласс». Себестоимость производства смарт-стекла будет дешевле зарубежных аналогов почти в два раза.

Умное стекло широко применяется в жилом и коммерческом строительстве, для автотранспорта и во многих других сферах. Оно позволяет менять свою прозрачность, в том числе в автоматическом режиме, реагируя на сигналы с датчиков освещенности и температуры. Продукт активно используется при реализации концепции умного дома и позволяет снизить потери тепла и расходы на освещение и кондиционирование.

В настоящее время «СмартЭлектроГласс» завершает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на базе «Наноцентра Дубна» (АО «МИНЦ»). По словам менеджера по развитию проектов АО «МИНЦ» Полины Толмачевой, электрохромное устройство подмосковного производства по сравнению с зарубежными аналогами обладает целым рядом преимуществ.

В частности, оно может менять затемненность под действием электрического тока напряжением всего 2—3 вольта, вместо 60—120, есть возможность получения широкого набора цветов и плавного изменения затемнения.

«Умное стекло сохраняет прозрачность даже в выключенном состоянии. Кроме того, оно обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией. Стекло блокирует солнечный свет в жару и использует солнечную энергию в холодные дни», — добавила Толмачева.

После выхода предприятия на полную производственную мощность компания сможет выпускать порядка тысячи квадратных метров стекла в месяц.