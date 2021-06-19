Главная задача «Единой России» — оперативно реагировать на запросы жителей и решать их проблемы. Благодаря этому получится достичь перемен, которые хочется видеть в Московской области.

Об этом рассказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов после XX съезда. Он подчеркнул, что партия утвердила федеральный список, региональные группы и одномандатников — в том числе в Московской области. Он отметил, что в список попали как известные, так и новые фамилии. Однако все они — опытные люди, которые работали и в государственной службе, и в муниципальной.

«Это волонтеры, те, кто своей работой и доверие граждан определил, и заслужил место в этом списке. Чтобы работать с людьми, определять дальнейшую судьбу того округа, в котором он будет избираться. Конечно, как сказал сегодня президент, это слушать и слышать людей. Быть внимательными к тому, что просят и на чем настаивают», — отметил он.

Это прежде всего перемены, которые хотят видеть жители в каждом определенном городском округе. И это работа в предвыборную кампанию: доказать свою состоятельность, внимание к людям, а самое главное, по результатам этой кампании не уходить далеко от людей. Быть с ними рядом, работать с ними, решать те вопросы, которые ставят перед нами граждане Игорь Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что ключевые моменты, которые озвучил во время своего выступления Владимир Путин, основаны на мнении граждан, на их просьбах и инициативах.

«Это все, что связано с семьей и детством. Основа любого государства — семья, с этого начал президент. Это инфраструктурные проекты, дороги, ЖКХ. Это образование и здравоохранение. Это все, что связано с экологией», — рассказал Брынцалов.

Он отметил, что задача партии — до августа выстроить весь этот широкий спектр предложений в единую программу. А уже в последний месяц лета собраться на третий этап съезда, принять и утвердить предложенное.

«Опираясь на опыт и на что-то новое, мы можем совершать перемены. В переменах наша надежда. Об этом говорил и говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы можем обеспечить перемены и новыми людьми, и разговором и общением с людьми. Главное — слышать и отвечать на их запросы. Тогда будут те перемены, которые мы хотели увидеть, — и в образовании, и в здравоохранении, и в инфраструктуре нашей области, и в экологии», — подчеркнул он.