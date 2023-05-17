Подмосковье 17 мая 2023, 17:38 Служебная собака из «Мособлпожспаса» заняла 1-е место на соревнованиях в Москве ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковный кинолог Наталья Бобкова и ее служебная собака по кличке Вендиго Гитраш успешно выступили на квалификационных состязаниях в рамках чемпионата «Большой русский ринг» в Москве. Пес занял первое место в группе начинающих спортсменов.

Минно-розыскной пес прошел проверку на прочность, продемонстрировал выдержку, знание команд и умение понимать своего человека.

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«На соревнованиях питомец Натальи Бобковой, двухлетняя немецкая овчарка защитила своего напарника от одного, двух, а в заключение — от трех нападающих. Вендиго Гитраш занял первое место и получил путевку на следующие квалификационные состязания, которые пройдут в начале лета в Санкт-Петербурге», — рассказал заместитель начальника ПСО-2 Николай Коноваленко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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