Подмосковье 05 февраля 2024, 19:50 Службы ЖКХ Минобороны очистили крыши домов от наледи в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В Одинцовском округе жилищно-коммунальные службы Минобороны России регулярно очищают крыши от наледи. Специалисты провели обработку обслуживаемой территории и объектов противогололедными материалами.

На территориях оперативного управления филиала центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны принимаются все необходимые меры безопасности для предотвращения возможных несчастных случаев и травмирования людей. Ледяные образования и снежные массы регулярно удаляются с крыш домов. При этом соблюдаются все меры безопасности.

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Соблюдение безопасных и оптимально благоприятных условий на всех объектах — гарантия сохранения жизни и здоровья населения, а также приоритетное направление в работе, — сообщили в филиале центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России.

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