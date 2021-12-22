Аварийные службы Подмосковья подготовили к усиленному режиму работы в морозы

Контроль за электроснабжением усилили в Подмосковье из-за мороза. Такое поручение главам округов дали в областном Министерстве энергетики. Аварийные службы подготовили к усиленному режиму работы.

Из-за низких температур Подмосковье усилило контроль над проблемными кабельными и воздушными линиями.

Персонал переведен на круглосуточный режим работы Минэнергетики Подмосковья.

Если вдруг на сетях произойдут сбои, оперативно исправить это готовы укомплектованные аварийные бригады. Задача — устранить отключения максимально быстро — в течение двух часов.

Специалисты работают с современным оборудованием. Они используют и резервные источники электроснабжения. Всю технику предварительно протестировали.

За отключениями следит ситуационно-аналитический центр Подмосковья. Пока что повышенную готовность не ввели — это связано со стабильностью энергетического комплекса.

Ранее стало известно, что ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за последние 54 года.