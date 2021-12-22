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    22 декабря 2021, 13:03

    Аварийные службы Подмосковья подготовили к усиленному режиму работы в морозы

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Контроль за электроснабжением усилили в Подмосковье из-за мороза. Такое поручение главам округов дали в областном Министерстве энергетики. Аварийные службы подготовили к усиленному режиму работы.

    Аварийные службы Подмосковья подготовили к усиленному режиму работы в морозы | Изображение 1

    Из-за низких температур Подмосковье усилило контроль над проблемными кабельными и воздушными линиями.

    Персонал переведен на круглосуточный режим работы

    Минэнергетики Подмосковья.

    Если вдруг на сетях произойдут сбои, оперативно исправить это готовы укомплектованные аварийные бригады. Задача — устранить отключения максимально быстро — в течение двух часов.

    Специалисты работают с современным оборудованием. Они используют и резервные источники электроснабжения. Всю технику предварительно протестировали.

    За отключениями следит ситуационно-аналитический центр Подмосковья. Пока что повышенную готовность не ввели — это связано со стабильностью энергетического комплекса.

    Ранее стало известно, что ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за последние 54 года.