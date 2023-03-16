Подмосковье 16 марта 2023, 01:39 Службу помощи инвалидам предложили создать в каждом округе Подмосковья

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В Подмосковье обсудили формирование доступной среды в регионе и создание служб помощи инвалидам при администрациях округов. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.

На встрече озвучили актуальные вопросы по формированию доступной среды для инвалидов в домах и на железнодорожных станциях Московской области.

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«В каждом городском округе проживают люди с ограниченными возможностями. Некоторым из них сложно выйти на улицу без посторонней помощи», — уточнила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

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Она предложила создать службы помощи инвалидам при администрациях округов.

В ходе встречи прозвучали предложения об открытии горячей линии для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым нужна помощь в поездках.

Представитель Московского метрополитена Роман Чернышов рассказал о службе помощи инвалидам в столичном метро. Он пояснил, как удалось адаптировать объекты для маломобильных пассажиров.

Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Московской области до конца года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все они будут адаптированы для нужд инвалидов.

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