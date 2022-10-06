Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ freepik

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Впервые на площадке факультета специальной педагогики и психологии МГОУ будет формироваться новая Служба психолого-педагогического консультирования семей или законных представителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Там будут проводить постоянные консультации для родителей, которые собираются взять в семью детей с инвалидностью.

Руководителем такой Службы выступит профессор кафедры комплексной психолого-педагогической реабилитации, доктор медицинских наук Инна Лукьянова. Заниматься консультациями будут еще и педагоги факультета, у которых есть большой опыт практики с детьми с ОВЗ.

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Каждая встреча будет проходить в смешанном формате. Первичная — это опрос, проверка самой проблемы — будет вестись очно. Потом на протяжении года родителей будут консультировать уже дистанционно. Ожидается, что для удобства пользователей создадут также группы в популярных мессенджерах.

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На этой кафедре уже достаточно давно обсуждаются вопросы реабилитации в образовании, а также семейного консультирования. Грантовый конкурс проводился в рамках федерального проекта «Современная школа» государственной программы РФ «Развитие образования».

Главная цель такого конкурса — повысить качество поддержки семей, которые воспитывают детей с инвалидностью и без попечения родителей. Сейчас на факультете специальной педагогики и психологии формируется кадровый состав новой службы. Ожидается, что первые консультации семей стартуют уже в феврале следующего года.

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