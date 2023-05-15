Подмосковье 15 мая 2023, 16:30 Служба спасения в Дмитрове помогла оперативно освободить палец ребенка от стальной шайбы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец девочки от стальной шайбы. Это произошло в Дмитрове.

В службу «112» обратился травматолог Дмитровской городской больницы. В приемное отделение поступила 11-летняя пациентка. Она пожаловалась на острую боль в пальце со стальной шайбой для регулировки дверных петель.

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«Прибыв в больницу, спасатели обезопасили руку девочки металлической пластиной и с помощью гравера разрезали шайбу, толщина которой составила более трех миллиметров», — сообщил замначальника части Леонид Белов

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

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