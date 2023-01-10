Подмосковье 10 января 2023, 11:02 Служба скорой помощи в Балашихе получила три новые машины

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Балашихинская подстанция скорой помощи получила еще три автомобиля, оснащенных современным оборудованием. Они уже вышли на линию.

По словам заведующего подстанцией Сергея Косинова, в машинах есть дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных и другое оборудование.

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«Салоны машин максимально удобны для полноценного оказания экстренной помощи людям», — отметил он.

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По словам заведующего, техника в автомобилях значительно поможет медикам в работе, ведь порой им приходится стоять в пробках. Сейчас в автопарке скорой помощи Балашихи 40 машин.

«Благодаря трем новым автомобилям у нас появилась возможность и более тщательно относится к ремонту автомобилей, их техническому обслуживанию. Благодаря им у нас на линии практически ежедневно 20 машин скорой помощи с укомплектованными бригадами», — сказал Сергей Косинов.

Водитель службы Николай Гришин рассказал, что новые автомобили отличаются маневренностью, в них тепло и удобно сидеть за рулем.

Всего за новогодние праздники подстанция получила свыше 200 вызовов. Большинство их были связаны с гипертонией и ОРВИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.