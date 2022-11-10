Подмосковье 10 ноября 2022, 22:27 Служба психолого-педагогического консультирования начнет работать в МГОУ

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В МГОУ с января 2023 года начнет работать Служба психолого-педагогического консультирования. Ее откроют на площадке факультета спецпедагогики и психологии, рассказали в пресс-службе университета.

Проект «Служба психолого-педагогического консультирования семей и детей с ограниченными возможностями здоровья» выиграл грант Минпросвещения России. Конкурс проводили в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского проекта «Образование».

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Авторами проекта выступили преподаватели кафедры комплексной психолого-педагогической реабилитации. Руководителем Службы психолого-педагогического консультирования стала профессор кафедры, доктор медицинских наук Инна Лукьянова.

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Консультирование будут проводить бесплатно. Консультации смогут получить семьи, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья; семьи, имеющие детей с трудностями обучения или поведения, а также родители, планирующие взять в семью детей с инвалидностью или оставшихся без попечения родителей.

Заявки на консультации желающие могут подавать уже сейчас.