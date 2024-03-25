Подмосковье 25 марта 2024, 18:52 Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла почти 3,4 тысячи вызовов за неделю Unsplash

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Операторы подмосковной службы помощи при ДТП приняли свыше трех тысяч обращений за неделю. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,3 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 650 человек оформили европротоколы.

Напомним, обратиться за помощью в службу помощи при ДТП можно как лично, так и онлайн. Оформить дорожные аварии без пострадавших можно в специальных Центрах — их в области 15.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям операторов.

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