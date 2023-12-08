Подмосковье 08 декабря 2023, 12:40 Служба «Мособлпожспас» эвакуировала мужчину с острой болью с острова на Иваньковском водохранилище ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Подмосковные спасатели эвакуировали нуждавшегося в медицинской помощи мужчину с острова Липня на Иваньковском водохранилище в Дубне. Он испытывал острую боль в спине и не могу самостоятельно добраться до большой земли.

Как рассказал заместитель начальника части Александр Проценко, сотрудники спасательной службы незамедлительно направились на помощь мужчине.

Реклама

«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно отправились на помощь, задействовав судно на воздушной подушке „Хивус“. Прибыв на остров, спасатели осмотрели 38-летнего мужчину, помогли больному забраться на борт катера и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи», — сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».