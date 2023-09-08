Подмосковье 08 сентября 2023, 11:51 Служба МЧС перешла в усиленный режим работы на весь период выборов в Подмосковье

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Безопасность избирательных участков проверили в Подмосковье. Вблизи эвакуировали бесхозные машины, служба МЧС перешла в усиленный режим работы. Об этом сообщили представители главного управления МВД по Подмосковью Татьяна Петрова и главного областного управления МЧС Дмитрий Желепа.

По словам Татьяны Петровой, рядом с местами голосования дежурит автоинспекция. Полиция обследовала со служебными собаками избирательные участки и территории вблизи них.

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«В период подготовки к проведению выборов различного уровня все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Наряды Госавтоинспекции приближены к местам проведения голосования, а также к путям и пешеходным переходом вблизи избирательных участков», — сказала она.

За правопорядком будут следят 1,3 тысячи сотрудников полиции, частных организаций и добровольцев. Служба МЧС провела с ответственными должностными лицами инструктажи по пожарной безопасности и тренировки по эвакуации.

Главное управление МЧС переведено на усиленный режим работы с восьми часов утра 8 сентября на весь период выборов. В главном управлении будет развернут оперативный штаб. Дмитрий Желепа

Жителям напомнили, что при обнаружении нарушений на избирательных участках они могут обратиться по телефону горячей линии МВД 8 (495) 692-76- 66.

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