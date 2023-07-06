06 июля 2023, 15:47
Служба к 310-летию Храма Владимирской иконы Божией Матери прошла в Мытищах
Храм Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах отпраздновал 310-летие. Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома провел Божественную литургию и обратился к верующим, поблагодарив за совместную молитву.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая также поздравила прихожан и настоятеля храма протоиерея Димитрия с важной датой.
Центральный храм Мытищинского благочиния — Владимирской иконы Божией Матери был построен в начале XVIII века.
Колокольню храма разрушили в 1941 году из опасения, что она может послужить ориентиром при бомбардировках военного завода в Подлипках. Затем в 1942 году храм и вовсе закрыли, в в нем разместили мастерские по ремонту пожарных машин.
Первое после долгого перерыва богослужение в храме прошло 23 мая 1991 года. Тогда же начались работы по восстановлению храма, завершенные к 1995 году.
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Мытищи
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