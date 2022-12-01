Подмосковье 01 декабря 2022, 20:25 Слушателям проекта «Сельский и агротуризм» в Подмосковье вручили дипломы о профессиональной переподготовке

Читать 360tv в

Тем, кто прослушал проект «Сельский и агротуризм», вручили дипломы о профессиональной переподготовке. Проект реализуется по инициативе Московского крестьянского союза, ему содействует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Для участия в проекте из 49 заявок с описанием проектов своего бизнеса было выбрано 20. Выпускники получили колоссальный объем знаний, а в дальнейшем для доработки своих проектов и подачи их на конкурс грантов можно консультироваться в Центре компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

На протяжении двух месяцев слушатели изучали теорию, которая поможет в будущем заниматься собственной профессиональной деятельностью в сфере предпринимательства, туристических услуг для фермерских хозяйств. Кроме того, они перенимали опыт от сельхозпроизводителей.

Реклама

На базе ФГБОУ «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» слушатели в течение двух месяцев изучали теоретические основы для организации собственной предпринимательской деятельности, методы оказания туристических услуг для посетителей фермерских хозяйств, а также перенимали опыт у сельхозпроизводителей региона и посещали успешные крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья.

По завершении учебного курса слушатели защитили свои проекты по развитию агротуристических услуг как на базе действующих хозяйств, так и при создании и развитии новых.