Подмосковье 05 мая 2023, 14:17 Случайно выпившую моющее средство девочку спасли в Ступине

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Восьмилетняя девочка поступила в больницу Ступина с признаками тяжелой интоксикации. У нее было жжение во рту, тошнота и головокружение. Накануне она случайно выпила средство для стирки вместо сока.

Маленькая пациентка проснулась ночью и решила попить. Случайно она перепутала сок и моющее средство, которое ее мама случайно забыла на кухонном столе. Дежурный врач провел ей промывание желудка и назначил антрацидные препараты для снижения кислотности ЖКТ, рассказала заведующая детским отделением Элина Бекбулатова.

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«Через несколько дней девочка была выписана. Еще какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача до исключения всех возможных осложнений», — сказала она.

Врач отметил, что в больших дозах токсичное вещество могло привести к летальному исходу. Даже в малых количествах оно негативно влияет на организм.

Медики напомнили, что лекарства, средства бытовой химии и алкогольные напитки важно держать в местах, не доступных для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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