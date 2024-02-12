Подмосковье 12 февраля 2024, 15:18 Случай незаконной охоты на лосей выявили в Богородском округе Фото Минэкологии

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Случай браконьерства выявили в Богородском округе. Там специалисты обнаружили факты незаконной добычи двух лосей. Сейчас полиция устанавливает нарушителей.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, останки двух лосей обнаружили вблизи поселка Ямкино. Ранее похожий случай выявили в Волоколамском округе.

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«Добыча копытных осуществлялась в запрещенные для охоты сроки, что является безусловным нарушением обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В связи с этим материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — сказал он.

Министр добавил, что важно заниматься охотой в разрешенные для этого сроки. От этого зависит сохранение баланса в природе.

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