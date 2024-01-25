Подмосковье 25 января 2024, 13:24 Случаи необходимости получения разрешения на строительство уточнили в Мособлдуме Unsplash

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Случаи, при которых необходимо получить разрешение на строительство, уточнили в Мособлдуме. Такой закон приняли на 73-м заседании парламента.

Как рассказали в ведомстве, получать разрешение не нужно для строительства железнодорожных путей протяженностью не более трех тысяч метров, а также для возведения контрольно-пропускных пунктов, административных и бытовых зданий, а также реконструкции гидросооружений четвертого класса.

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Кроме того, такой документ не нужен при строительстве и реконструкции линий электропередачи, газопроводов, теплосетей и других коммуникаций.

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