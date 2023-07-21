Подмосковье 21 июля 2023, 14:14 «Сложный труд вознаграждается». Губернатор Воробьев – о поощрении одаренных детей в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о системе поощрений для призеров олимпиад в Подмосковье Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Трое учащихся из Физтех-лицея имени Капицы выиграли золотые медали на физической олимпиаде в Токио. Для них и других одаренных детей в Подмосковье действует система поощрения. Об образовательных грантах в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты на олимпиадах, необходимо мотивировать, чтобы они продолжали проводить исследования и внедрять инновации в области науки. Для этого в регионе работает система поощрений — ребята получают гранты и средства на дальнейшее обучение.

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«Очень важно нам их не упустить и задействовать в системе науки, исследованиях или внедрении инноваций. Ребята получают гранты, деньги на обучение, на то, чтобы купить все, что необходимо для жизни. Такой стимул распространяется и на педагогов, которые готовят школьников и к ЕГЭ, и к олимпиадам. Мы стараемся показать, что этот сложный труд, он еще и вознаграждается», — заявил Воробьев.

По словам губернатора, регион рассчитывает с каждым годом показывать все более высокие результаты в области образования. Так, в этом году школьники выиграли 357 медалей на всероссийских олимпиадах. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Стараемся каждый год наращивать количество призеров и участников олимпиад. Это дает великолепное качество — уметь побеждать, искать что-то новое, быть любознательным. Андрей Воробьев

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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