Подмосковье 17 апреля 2024, 11:44 Сложные урологические операции для детей начали выполнять в больнице Балашихи Пресс-служба Минздрава МО

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Мальчик 10 лет поступил в отделение детской хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в области живота. Врачи помогли ребенку вернуться к полноценной жизни.

«Благодаря большому опыту наших специалистов в области урологии, мы провели 10-летнему пациенту полноценное лечение, выполнив его в условиях обычного детского хирургического отделения. Устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику — сформировали несуществующий отрезок канала из собственных тканей», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

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Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, позволяющие увидеть тончайший шовный материал.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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