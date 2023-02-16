Подмосковье 16 февраля 2023, 14:33 Сложную операцию по закрытой ринопластике провели врачи в Люберцах

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В Люберецкую областную больницу обратился 34-летний мужчина с целью сделать ринопластику. Ранее он планировал поставить брекеты, однако предварительная диагностика выявила у пациента ассиметрично развитые челюсти и дыру в носовой перегородке.

В больницу мужчина обратился уже после реконструкции челюсти. Необходимо было исправить деформацию носа, а также удалить пластинки с верхней челюсти, остававшиеся в результате первой операции. Ринопластика осложнялась тем, что специалистам требовалось воссоздать опору для носовой перегородки, чтобы нос не потерял форму.

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«Это сложная операция, которая длилась 4,5 часа. Материалом для носовой перегородки послужили дефектные участки хрящевой перегородки пациента и специальные титановые микропластины», — сообщил хирург отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой больницы Артур Кондрат.

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Титановые пластины позволили избежать забора собственного реберного хряща у пациента, а закрытая ринопластика не оставила следов операции на его лице — все швы находятся внутри полости носа. Операция выполнена бесплатно, по полису ОМС. Сейчас мужчина уже выписан, а его дыхание восстановлено.

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