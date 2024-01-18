Подмосковье 18 января 2024, 13:29 Сложную операцию по восстановлению связок голеностопного сустава провели в Жуковском Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Врачи из Жуковской больницы помогли 27-летней танцовщице с травмой голеностопного сустава. Ранее она обращалась в поликлинику с жалобами на боли в ноге, которые появились после травмы, полученной на занятиях.

Консервативное лечение девушке не помогло, поэтому пациентке провели операцию, рассказал травматолог Артем Луценко. Пластику связок провели через три небольших прокола.

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«Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», — сказал он.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана. Подвижность ноги полностью восстановилась.

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