Подмосковье 25 декабря 2023, 12:49 Сложную операцию на запястье провели 84-летней женщине в больнице в Лобне Пресс-служба Минздрава МО

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В травматологическое отделение Лобненской больницы поступила 84-летняя женщина. Пациентка жаловалась на боли в правой руке после перелома запястья. Ранее у нее диагностировали синдром карпального канала, который развивается по причине сдавления срединного нерва в суставном канале на запястье. Пациентке нужна была срочная операция.

«Операция осложнялась посттравматическими изменениями в запястье в связи с выраженным сдавленным срединным нервом в результате полученной год назад травмы руки. Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию женщине в таком почтенном возрасте с разрезами из мини-доступа», — сообщил заведующий травматологическим отделением Дмитрий Белов.

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Операцию провели под местным наркозом, без разрезов, перевязок и крупных шрамов. Пациентку уже выписали из стационара с положительной динамикой.

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