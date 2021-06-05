Слово «Лето» из молодых кустарников сложили на полигоне «Долгопрудный» в День эколога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии.

В Московской области главное мероприятие в честь Дня эколога прошло на рекультивированном полигоне «Долгопрудный». Сотрудники Минэкологии Подмосковья, экоактивисты и волонтеры высадили там декоративные кустарники — рябинник и спирею.

«Место для праздника выбрано не случайно. Ликвидация накопленного вреда, рекультивация полигонов по федеральной программе „Чистая страна“ — одно из ключевых направлений нашей работы. Подмосковье, безусловно, является лидером в этой сфере», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он хочет, чтобы как можно больше местных жителей увидели результат: на месте огромной кучи мусора появляется озелененное пространство, которое выглядит как естественная часть рельефа.

Источник фото: пресс-служба Министерства экологии Подмосковья

Во время акции участники высадили 300 кустов спиреи и 100 кустов рябинника. Их посадили таким образом, чтобы сложилось огромное слово «Лето». Эти виды выбрали потому, что они имеют неглубокую корневую систему, а рост кустарников не повредит защитный экран полигона.

С 2017 года в Московской области рекультивировано восемь полигонов, еще на семи сейчас идут работы. Рекультивация «Долгопрудного» завершилась в 2020-м. За 30 лет работы полигона на нем накопилось 2,5 миллиона тонн отходов, площадь размещения достигла почти 12 гектаров.