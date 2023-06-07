Подмосковье 07 июня 2023, 22:58 «Слова не расходятся с делом». Депутат Брынцалов — о ежегодном обращении губернатора Воробьева Председатель Мособлдумы Брынцалов прокомментировал обращение губернатора Подмосковья

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям, которое состоялось 7 июня. Спикер отметил, что все темы, озвученные главой региона во время выступления, основаны на вопросах и просьбах от жителей Московской области.

«Слова не расходятся с делом. Каждое обращение и отчет начинаются с того, что мы достигли. И на основании этого мы идем вперед, к новым результатам и поручениям жителей региона», — подчеркнул политик.

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Брынцалов отметил, что вопросы решаются как на территории ближайшего Подмосковья, так и отдаленных округах. Власти принимают решения по развитию транспортной инфраструктуры, социальных объектов, экономики, малого и среднего предпринимательства и многое другое.

«Каждое обращение важно для того, чтобы ухватить разные направления, сделать их одним целым и ставить задачи перед теми, кто их должен реализовывать. Это большой труд команды, которая работает на результат на местном и региональном уровнях», — прокомментировал спикер.

Также председатель Мособлдумы привел слова Андрея Воробьева об оптимизации экономики в регионе. Необходимо поддерживать источники средств для достижения целей.