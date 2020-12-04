«Слова благодарности — неравнодушным людям из Подмосковья». Воробьев обратился к участникам премии «Мы рядом»
«Мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. В седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев.
Премия в этом году посвящена людям, которые борются с пандемией коронавируса. Проекты участников оценивали по достигнутым результатам и социальной значимости.
Было, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получаем каждый год, и уж точно все, кто в них участвует — эти люди очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей, и всегда стараются им помочь. Мы сегодня не можем каждого обнять и с каждым поздороваться, но я точно знаю, что придет время, когда наша премия вновь соберет в одном зале всех самых пассионарных, самых ярких людей
Сегодня будет вручено 180 премий, каждый победитель получит по миллиону рублей. Ведущим церемонии стал Иван Ургант.
«Отдельные слова благодарности хотел сказать всем, кто все эти годы нас поддерживает. Это авторитетные, состоявшиеся, реализовавшиеся люди в самых разных амплуа. Поэтому для нас ваше участие очень важно. Хочу еще раз слова благодарности сказать всем участникам, которые подают заявки самых разных возрастов», — отметил Андрей Воробьев.
Победителей в этом году выбирали в четырех номинациях — «Медицина и здравоохранение», «Волонтерство и благотворительность», «Культура и образование», «Промышленность и социально ориентированный бизнес».