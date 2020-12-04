«Мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. В седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Премия в этом году посвящена людям, которые борются с пандемией коронавируса. Проекты участников оценивали по достигнутым результатам и социальной значимости.

Было, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получаем каждый год, и уж точно все, кто в них участвует — эти люди очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей, и всегда стараются им помочь. Мы сегодня не можем каждого обнять и с каждым поздороваться, но я точно знаю, что придет время, когда наша премия вновь соберет в одном зале всех самых пассионарных, самых ярких людей Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Сегодня будет вручено 180 премий, каждый победитель получит по миллиону рублей. Ведущим церемонии стал Иван Ургант.

Источник фото: телеканал «360»

«Отдельные слова благодарности хотел сказать всем, кто все эти годы нас поддерживает. Это авторитетные, состоявшиеся, реализовавшиеся люди в самых разных амплуа. Поэтому для нас ваше участие очень важно. Хочу еще раз слова благодарности сказать всем участникам, которые подают заявки самых разных возрастов», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Победителей в этом году выбирали в четырех номинациях — «Медицина и здравоохранение», «Волонтерство и благотворительность», «Культура и образование», «Промышленность и социально ориентированный бизнес».