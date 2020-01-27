Слезы памяти. В Дубне провели памятную акцию «Блокадный хлеб»

Дубна присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ее посвятили 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда.

Волонтер победы Кристина Шарапова подготовила стенд памяти — нарезала буханку хлеба. Это самый красноречивый символ — небольшой кусок хлеба, который помог пережить страшную зиму 1941-1942-го годов, и который составлял суточный паек жителей осажденного Ленинграда.

«Так как я студент и не работаю, то мне бы полагалось 125 граммов. Сейчас сложно представить, как люди выживали на этом пайке», — сказала участница акции Кристина Шарапова.

Источник фото: телеканал «360»

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в парке авиастроителей. Рядом — конструкторское бюро «Радуга». Его сотрудникам раздавали информационные бюллетени и рассказывали, как ленинградцы пережили блокаду. Вместе с волонтерами к акции присоединился и глава Дубны Максим Данилов.

«Самое главное — это память. В этом году главный праздник нашей страны, всего мира — День победы в войне 1941–1945 годов. Символично, что мы разместили нашу экспозицию именно здесь, рядом с ГосМКБ „Радуга“. Это оборонное предприятие, благодаря которому мы просыпаемся под мирным небом», — сказал глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Один из местных жителей Владимир Обрезчиков со слезами на глазах забрал хлеб с собой. По его словам, это — память.

«У меня мать была в Ленинграде. Перед блокадой уехала оттуда. Память», — отметил житель г. о. Дубна Владимир Обрезчиков.

Источник фото: телеканал «360»

Когда началась блокада, Галине Поддубской было 12 лет. Она рассказала, что хлебом тот паек назвать было сложно: кроме муки, добавляли жмых, целлюлозу, обойную пыль. В самый тяжелый период блокады рецептура хлеба менялась почти ежедневно. Галина Николаевна выучилась на электромонтера и пошла работать, чтобы получать не детские 125 граммов, а заветные 250 — столько полагалось рабочим.

«Бомбежки страшные, дома горят. Голод страшный, есть нечего. Ну нечего, хоть штукатурку отрывай. Хлеб, вы сами понимаете, что это не хлеб был, а вода текла с хлеба. Муки-то не было. Немножко муки, опилки были, мальчишки этот хлеб отнимали и даже не убегали — тут же в рот и все», — рассказала блокадница Галина Поддубская.

Источник фото: телеканал «360»

Это первая акция волонтеров в год памяти и славы. Следующую посветят узникам концлагерей.