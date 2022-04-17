«Слезы и невероятная радость». Команда «Улетный взлет» поделилась эмоциями после победы на турнире по конкурсу ММТ

Команда «Улетный взлет» стала победителем командного турнира по конкурсу MAXIMA MASTERS TEAM (ММТ). После завершения соревнований наездники поделились своими впечатлениями и эмоциями.

«Это невероятные эмоции. Мы переживали целый день, волновались, болели за каждого из членов команды. Но как-то на душе было так спокойно и легко и у меня, и у многих членов команды», — рассказал капитан команды Вадим Черевань.

Он добавил, что у всех прыгавших было внутреннее равновесие и спокойствие. После объявления результатов появилась радость.

«Когда мы поняли, что уже выиграли, посчитали сами баллы, это слезы на глазах и невероятная радость. Это такая поддержка трибун сегодня была. Это просто невероятно. Много наших фанатов было на трибуне», — подчеркнул Черевань.

Участница команды Софья Сакунц отметила, что в этом сезоне первый раз выступала за команду.

«Многие говорили, что за команду прыгать сложнее, так как больше ответственности и переживаний, но для меня это было не так. Когда я первый раз выехала на поле и увидела всех, кто поддерживает меня, когда крикнули „Улетный взлет“ и начала играть наша музыка, все волнение как рукой сняло», — сказала она.

По словам девушки, поддержка дала ей огромные силы и понимание, что можно преодолеть любые препятствия.

Финальные соревнования командного турнира проходили в комплексе Maxima Park в деревни Горки Сухаревские Дмитровского городского округа.