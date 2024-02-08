Подмосковье 08 февраля 2024, 16:35 Слет волонтерских отрядов прошел в школе № 2 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Второй городской слет волонтерских отрядов «Время добрых дел» прошел школе № 2 в Лобне. Объединившись в команды, ребята разработали свои проекты по социальному, спортивному, экологическому и патриотическому направлениям.

Участников слета поприветствовали первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев и начальник отдела по работе с молодежью администрации Ирина Большихина.

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«Каждая работа была по-своему уникальна. Ребята помогали пожилым одиноким людям, решали экологические вопросы города, вспоминали героев Великой Отечественной войны, чьи имена сегодня носят улицы Лобни, помогали организовывать спортивные городские соревнования», — рассказали организаторы слета.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В конце встречи ребята обменялись впечатлениями и предложили новые направления работы в округе.

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