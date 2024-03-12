Подмосковье 12 марта 2024, 17:05 Слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» начался в Сергиевом Посаде Министерство образования МО

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Слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» начался в Сергиевом Посаде 12 марта. Его ежегодно проводят в городе победителя. В мероприятии примут участие около 500 человек.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы из школы № 2 в Сергиевом Посаде Мария Хачатурова.

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Представляющий Подмосковье на федеральном этапе конкурса в прошлом году Владимир Назаренко передал символ конкурса — фарфорового пеликана — Марии Хачатуровой. Она поборется за победу осенью этого года.

На слете для учителей проведут мастер-классы, открытые уроки, творческие лаборатории и круглые столы. Спикерами станут Дмитрий Лутовинов, Павел Красновид, Григорий Назаров и другие.

Первый и второй туры конкурса пройдут в Серпухове с 7 по 12 апреля.

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