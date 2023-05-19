Подмосковье 19 мая 2023, 08:03 Слет участников детско-юношеского движения «Школа безопасности» прошел в Ногинске

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Зональный тур регионального этапа соревнований «Школа безопасности» прошел в Ногинске. Участие в слете детско-юношеского движения приняли 19 команд из 10 округов Подмосковья. Важность этого мероприятия отметил глава Богородского округа.

Соревнования среди участников движения «Школа безопасности» проходит в Богородском округе уже второй раз.

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«Очень здорово, что ребята участвуют в таких соревнованиях. Они не только позволяют проверить свои знания, но и применить их на практике. <…> После таких соревнований ребята ответственно относятся к личной безопасности и призывают к этому своих сверстников», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Состязания провели в Глуховском парке. Участников разделили на две возрастные группы — младшие и старшие. В каждой команде было по семь человек. Ребятам предстояло пройти пять заданий: конкурс стенгазет, тушение пожаров, полоса выживания протяженностью три километра и другие.

«На таких мероприятиях зарождается то самое главное, без чего нынешняя жизнь нереальна. Это чувство духа, патриотизма, любви к Родине, взаимовыручка», — отметил муниципальный депутат Олег Карцов.

Впереди финал. Ребята будут представлять свои городские округа на областном соревновании, которое пройдет с 15 по 17 июня в Воскресенске.

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