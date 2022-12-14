Подмосковье 14 декабря 2022, 08:42 Слет старшеклассников в рамках грантового проекта «Достояние России» прошел в Подольске

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Слет старшеклассников прошел в Подольске в рамках грантового проекта «Достояние России». Организовали его ребята из «Молодежной лиги» Подольска.

Погрузиться в атмосферу исторических квестов, сценических выступлений и интеллектуальных игр на слет приехало 160 человек. Всего участвуют семь команд школьников. У каждой свое название и направление.

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«Над проектом трудится огромная команда студентов, уже выпускников вузов и школьников, конечно. Проект включает в себя школу кураторов, на который мы обучаем ребят кураторскому мастерству, издание собственных настольных игр, издание книжек с интересными фактами про величайших русских деятелей, проведение квизов в школах нашего города и проведения масштабного слета актива старшеклассников», — рассказала руководитель объединения «Молодежная лига» Олеся Честных.

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Испытывать проект начали еще в прошлом учебном году. Тогда школьники провели два тематических урока «Художники-передвижники» и «Композиторы могучей кучки» в шести школах Подольска.

Ребята решили не останавливаться на достигнутом. Ученица 11 класса Анастасия Шарая подала проект «Достояние России» на грант «Росмолодежи» и стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2022 году.

«Я думаю, что мы не оставим „Достояние России“ просто так, потому что это традиционный наш проект. Будем расширяться, будем стараться развивать не только молодежь Подольска, а, возможно, даже молодежь других городов. Ну и, конечно, будем придумывать новые проекты», — рассказала автор проекта «Достояние России» Анастасия Шарая.

В проекте «Достоянии России» приняли участие 1500 участников из 20 школ. На данный момент в рамках проекта выпущено уже 100 книг, 60 настольных игр и проведены квизы в 19 школах Подольска.

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