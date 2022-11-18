Подмосковье 18 ноября 2022, 12:28 Слет подмосковных военно-патриотических клубов прошел в Ногинске

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В Ногинск на слет подмосковных военно-патриотических клубов приехало 350 участников из 30 городских округов. Ребята на скорость собирали и разбирали автомат, стреляли в мишень и проходили полосу препятствий.

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Участники были разделены на 65 команд. Они соревновались в семи дисциплинах: строевая подготовка, оказание первой помощи, военизированная эстафета, стрельба из пневматики, полоса препятствий, историческая викторина, радиационная, химическая и биологическая защита.

«Сегодня, когда мы видим, что происходит в мире, особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

В соревнованиях победила команда «Допризывник» из Богородского округа. Второе место заняли ребята из Протвино, а третьей стала команда Богородского округа из центра образования № 29.

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