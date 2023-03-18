Подмосковье 18 марта 2023, 04:17 Слет областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в регионе Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья» состоялся в регионе. Он проводится уже в 19-й раз, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Двухдневный слет участников областного конкурса „Учитель года Подмосковья“ прошел в Московской области. Он проводится уже в 19-й раз», — говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

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Слет участников конкурса проходит в Подмосковье с 2003 года в целях развития и совершенствования конкурсного движения «Учитель года Подмосковья», распространения опыта лучших учителей области.

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В общей сложности в мероприятии участвовали 500 педагогов, отметили в пресс-службе. Среди них были победители и лауреаты разных лет областного конкурса «Учитель года Подмосковья», а также участники областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2023».

«В эти два дня для педагогов прошел семинар по вопросам подготовки участников к конкурсу, творческое путешествие», — пояснили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Напомним, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника.