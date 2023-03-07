Подмосковье 07 марта 2023, 10:22 Слет к 50-летию создания отрядов ЮИД прошел в Воскресенске

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Слет, посвященный 50-летию создания отрядов юных инспекторов движения, прошел во дворце культуры «Химик» имени Николая Докторова в Воскресенске. Мероприятие объединило активистов и руководителей отрядов из всех образовательных организаций округа.

Перед началом торжественной части юные инспекторы движения сделали фото на память с аниматорами и поучаствовали в конкурсе вопросов по безопасности движения и медицине. За правильные ответы ребята получили призы.

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Юных инспекторов движения поздравили начальник Госавтоинспекции городского округа Воскресенск Сергей Трухачев, инспектор по пропаганде Екатерина Закурдаева, заместитель начальника управления образования Андрей Павлов и директор центра «Фантазия» Григорий Будкин.

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Начальник Госавтоинспекции округа поблагодарил ребят и их наставников за активную работу. Он отметил высокую эффективность совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Почетные гости подчеркнули, что движение ЮИД в округе активно пополняется и развивается.

Руководители лучших отрядов ЮИД, победители творческого марафона «PRОдвижение» и юные журналисты, которые освещают деятельность движения, получили награды и памятные дипломы.

Гостям праздника представили танцевальные номера образцового коллектива «Каприз» и выступления вокалистов коллектива «Палитра детских голосов». Завершилось торжество большим танцевальным флешмобом от коллектива «Пластилин» и салютом в честь движения ЮИД.

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