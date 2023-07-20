Подмосковье 20 июля 2023, 16:17 Слесарь Иван Назаренко из Химок победил в чемпионате профессионального мастерства Роскосмоса Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Корпоративный чемпионат мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса» прошел в Санкт-Петербурге. Победу в одной из главных номинаций получил сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках Иван Назаренко.

Ведущий инженер-технолог Иван Назаренко второй год подряд стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей.

Реклама

«Я работаю в научно-производственном объединении „Энергомаш“ около пяти лет, и то, что второй год подряд становлюсь экспертом на таком значимом мероприятии, не только моя заслуга, но и предприятия. Главная ценность „Энергомаша“ — это сотрудники с колоссальным опытом работы, со знаниями и компетенциями, которыми они делятся с молодежью», — отметил Иван.

хим Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки хим Пресс-служба администрации г.о. Химки

Еще три специалиста научно-производственного объединения «Энергомаш» заняли 3-е место в компетенциях «Станочник широкого профиля» и «Развитие производственных систем (бережливое производство)». Это токарь Александр Бардин, главный специалист управления повышения операционной эффективности Александр Вековцов и старший мастер механосборочного цеха Владимир Конюхов.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика Глушко — ведущее предприятие Роскосмоса. Там занимаются разработкой, испытаниями и производством ракетных двигателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Теперь для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».