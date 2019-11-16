Слепые гонки. Незрячий спортсмен Борис Вишняков вышел на трек в Мытищах

В Мытищах слепой гонщик снова вышел на трек. Борис Вишняков потерял зрение восемь лет назад в ДТП. Вернуться к активной жизни помогли автогонки.

Борис потерял зрение восемь лет назад — попал на мотоцикле в аварию с грузовиком. Говорит, было ощущение, что остался один в темноте. Когда проблема даже просто умыться, почистить зубы. Но потом все изменилось.

Незрячего пилота ведет музыка — из колонки на машине штурмана. Борис мчит так уверенно, что, кажется, заранее чувствует каждый поворот.

«Мечтаю о том, чтобы это стало инклюзивным видом спорта, где и зрячие и незрячие могут наравне вслепую гонять, мечтаю о семье, мечтаю жить на полную и уже выполняю эту мечту», — сказал Борис Вишняков, гонщик-любитель, автор проекта «Слепые гонки».

А Метин Шентюрк свою уже воплотил — в 2010 году незрячий турецкий гонщик разогнался до нового мирового рекорда — 292 км/ч. И тоже всего этого сам не увидел. Метин лишился зрения, когда ему было три. А в итоге не просто сделал карьеру на треке — он еще и известный певец, и телеведущий. Став звездой в Турции, Метин основал в Стамбуле Всемирный фонд инвалидности.

«Мы даем членство как корпорациям, так и обычным людям. Конечно, это возможно для Бориса вступить в наши ряды. И это сделает нас очень счастливыми. Мы ждем Бориса в нашем фонде, а если точно, мы приглашаем Бориса к нам», — сказал Метин Шентюрк — автогонщик, певец.

Попробовать то, что сделало Шентюрка мировой знаменитостью, что спасло Бориса Вишнякова от одиночества в темноте — скорость, визг тормозов и голос штурмана. Тесты в проекте «Слепые гонки» прошла сотня автолюбителей. Десять незрячих гонщиков стали профессиональными пилотами, которые говорят, что лучше мчать по жизни, чем идти на ощупь.